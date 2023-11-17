Провал Маргариты Голубевой на «Мисс Вселенная» оказался слухом

В пресс-центре конкурса «Мисс Россия» опровергли сообщения о том, что участница из России Маргарита Голубева не прошла в финал «Мисс Вселенная». «Ъ-СПб» уточнили, что это слух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожа Голубева получила главную корону конкурса «Мисс Россия», представляя Санкт-Петербург. Эта победа дала девушке право представлять страну на «Мисс Вселенной». Она отправилась в Сальвадор вместе с другими участницами, чтобы побороться за титул. Накануне состоялся полуфинал, в ходе которого конкурсантки прошлись в национальных костюмах.

В некоторых СМИ 17 ноября появились сообщения о том, что госпожа Голубева не смогла пройти в финал. Однако в пресс-центре «Мисс Россия» указали, что эти сведения неверны.

«Маргарита выступает на финальной церемонии вместе с остальными участницами. Никакие топы (кроме объявленных 10 в категории лучших социальных проектов) пока не известны»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-центре «Мисс Россия».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Маргарита Голубева представила платье, в котором выйдет на подиум в рамках конкурса национальных костюмов.

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