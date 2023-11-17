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Премьер-министр Японии встретился с Си Цзиньпином

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭР в Сан-Франциско. Господин Кисида призвал к построению «стабильных и конструктивных» японско-китайских отношений, а также потребовал отменить эмбарго на японские морепродукты и снять исследовательские буи Китая у спорных территорий, передает японское агентство «Киодо».

Фумио Кисида (слева) и Си Цзиньпин

Фумио Кисида (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Kyodo News / AP

Фумио Кисида (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Kyodo News / AP

«Ради будущих поколений мы должны открыть более светлое будущее японо-китайских отношений, хочу сделать это общими силами»,— сказал господин Кисида (перевод по «РИА Новости»).

С свою очередь, господин Си отметил, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным и «соответствовать новой эпохе». Он подчеркнул, что стороны должны «правильно разрешать разногласия» ради общих интересов своих народов.

Премьер-министр Японии потребовал от КНР немедленно убрать исследовательский буй, размещенный в водах Восточно-Китайского моря возле берегов спорного острова Сенкаку (Дяоюйдао).

Также он призвал господина Си снять ограничение на ввоз в Китай японских морепродуктов.

В августе Китай ввел полный запрет на импорт рыбы и морепродуктов из Японии. По мнению правительства Китая, такая продукция заражена радиацией из-за сброса в океан загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1».

Китайские исследовательские суда периодически заходят в территориальные воды Японии. Японские власти сообщали, что китайские суда замечены в первую очередь вблизи островов Сенкаку и группы островов в Восточно-Китайском море. Эти острова контролируются Токио, однако на них претендует Пекин. 11 ноября Япония выразила обеспокоенность из-за воздушного патрулирования, которое проводили Россия и Китай над акваторией Японского моря. На этом фоне власти решили ускорить развертывание ракет большой дальности для усиления обороны.

Подробнее про 30-й саммит АТЭС — в материале «АТЭС уполномочен заявить».

Александра Горошилова

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