Япония заявила об обеспокоенности в связи с заходом китайского судна в территориальные воды страны

Правительство Японии выразило обеспокоенность по дипломатическим каналам в связи с заходом судна ВМС Китая в территориальные воды страны. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на Минобороны Японии. По информации издания, исследовательское судно Китая вошло в воды близ острова Якусима к юго-западу от префектуры Кагосима.

По данным Минобороны, судно было замечено около 2:30 утра (20:30 мск, 11 февраля). Это седьмой подобный инцидент с ноября 2021 года, отметило ведомство. Судно вышло из территориальных вод Японии примерно через два часа.

По словам источников Минобороны Японии, которые передает Yahoo, в последнее время ведомство часто фиксировало заход китайских военных кораблей в территориальные воды страны, в связи с чем правительство находится в состоянии повышенной готовности.

По информации Минобороны, в последний раз исследовательское судно Китая заходило в территориальные воды Японии в декабре 2022 года. 2 декабря, сообщили в ведомстве, также был замечен китайский эскадренный миноносец.

Япония неоднократно сообщала о подобных инцидентах, в первую очередь вблизи островов Сенкаку и группы островов в Восточно-Китайском море, которые контролируются Токио, однако на них претендует Пекин.

Лусине Баласян