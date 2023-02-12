Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Япония заявила об обеспокоенности в связи с заходом китайского судна в территориальные воды страны

Правительство Японии выразило обеспокоенность по дипломатическим каналам в связи с заходом судна ВМС Китая в территориальные воды страны. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на Минобороны Японии. По информации издания, исследовательское судно Китая вошло в воды близ острова Якусима к юго-западу от префектуры Кагосима.

По данным Минобороны, судно было замечено около 2:30 утра (20:30 мск, 11 февраля). Это седьмой подобный инцидент с ноября 2021 года, отметило ведомство. Судно вышло из территориальных вод Японии примерно через два часа.

По словам источников Минобороны Японии, которые передает Yahoo, в последнее время ведомство часто фиксировало заход китайских военных кораблей в территориальные воды страны, в связи с чем правительство находится в состоянии повышенной готовности.

По информации Минобороны, в последний раз исследовательское судно Китая заходило в территориальные воды Японии в декабре 2022 года. 2 декабря, сообщили в ведомстве, также был замечен китайский эскадренный миноносец.

Япония неоднократно сообщала о подобных инцидентах, в первую очередь вблизи островов Сенкаку и группы островов в Восточно-Китайском море, которые контролируются Токио, однако на них претендует Пекин.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...