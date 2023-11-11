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Коммерсантъ FM
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Премьер Японии обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ страны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое проводят Россия и Китай над акваторией Японского моря. Он поднял эту тему в ходе выступления перед бойцами сил самообороны, передает «Киодо».

Господин Кисида заявил, что усиливаются «попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке» вокруг Японии. «Военная активность (России и Китая.— "Ъ") растет»,— отметил японский премьер (цитата по ТАСС).

По его мнению, Япония столкнулась с самой жесткой и сложной ситуацией в области безопасности в послевоенные времена. На этом фоне власти страны считают нужным ускорить развертывание ракет большой дальности для усиления обороны, добавил премьер.

В мае 2022 года Россия проводила воздушное патрулирование Японского моря с использованием бомбардировщика Ту-95МС совместно с вооруженными силами Китая. В январе 2023-го японские власти утвердили стратегию развития страны. Главными вызовами Фумио Кисида назвал конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «У Японии все черным по белому».

Лаура Кеффер

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