Калининград посчитал киловатт-часы

Власти Калининградской области первыми публично объявили, что в 2024 году переведут население на новые тарифы, размер которых зависит от объемов потребления. С 1 июля 2024 года бытовые потребители с большим расходом электроэнергии начнут «справедливо платить обоснованную цену за ресурсы», говорится на сайте калининградской тарифной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Но граждане могут не волноваться — переживать должен малый бизнес. Калининградская тарифная служба оказалась крайне щедрой: население будет оплачивать по льготному тарифу огромный объем потребления — до 5 тыс. кВт•ч в месяц. Тариф в этом пределе для граждан с газом составит 5,5 руб. за 1 кВт•ч, а с электроплитами и электроотоплением — 3,86 руб.

В разъяснении службы утверждается, что под такие льготные тарифы подпадает «преобладающая доля жителей региона — 98,4%». Потребителей с расходом электроэнергии свыше 5 тыс. кВт•ч в месяц калининградский тарифный орган называет «энергорасточительными гражданами», однако не сообщает ничего о причинах их запредельных объемов потребления (неясно, идет ли речь об огромных виллах с обогреваемыми бассейнами или исключительно о нелегальном бизнесе, к примеру, хостелах и гостиницах). Такие потребители будут платить от 6,76 руб. до 9,66 руб. за 1 кВт•ч.

Из представленных ограниченных данных можно сделать вывод, что «обоснованная цена» за передачу электроэнергии в Калининградской области на 75% выше тарифов для населения. Эту разницу заплатит бизнес, для которого тарифы, очевидно, заметно вырастут. Дело в том, что правительство может разрешить всем регионам, запустившим дифференциацию тарифов для населения, резко поднять нагрузку на бизнес.

В 2022 году бизнес Калининградской области доплачивал за население около 1,64 млрд руб. (такой порог нагрузки установлен в текущих документах). В эту цифру регион, очевидно, не вписался в 2023 году, поскольку ФАС хотела поднять объем платежа бизнеса за снижение тарифов населения на 50% — до 2,46 млрд руб. Не удивлюсь, если в реальности объем нагрузки в 2024 году окажется еще выше. Конечные цены на электроэнергию (включают тариф на передачу энергии, оптовую цену на энергию и сбытовую надбавку) для бизнеса в Калининградской области одни из самых высоких в стране: в октябре для коммерческих потребителей на низком напряжении цена составляла 9,7 руб. за 1 кВт•ч, а на среднем напряжении (СН-2) — 7,2 руб., по оценкам Time2save.

Оценки действий властей Калининградской области противоречивые. Одни мои собеседники называют их «профанацией», ожидая подобных решений и от других регионов. Другие же рады, что «сделан первый шаг для борьбы с нелегальным бизнесом в бытовом секторе».