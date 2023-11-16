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Коммерсантъ FM
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ЦБ: инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 12,2%

Инфляционные ожидания граждан России в ноябре выросли до 12,2%, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных опроса «инФОМ» (.pdf). Это максимальный показатель с февраля 2023 года. В октябре этот показатель составлял 11,2%.

Наблюдаемая инфляция достигла максимума с декабря 2022 года и составила 15,1%. Инфляционные ожидания у опрошенных россиян без сбережений в ноябре выросли до 13,4% (+0,3%), со сбережениями — до 10,8% (+1,4%). Оценка наблюдаемой инфляции у респондентов без сбережений составила 16,6% (+0,7%), со сбережениями — 13,4% (+1,5%).

Инфляционные ожидания — предполагаемый потребителями и производителями уровень инфляции, на основе которого они определяют собственные денежную политику и модель потребительского поведения. Этот показатель Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что годовая инфляция в России сейчас превышает 7%. Этот уровень, по ее словам, нельзя назвать «безобидным». В сентябре Банк России сообщал, что годовая инфляция составит 6–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Подставка под елку».

Петр Бузлаев

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