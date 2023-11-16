Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Черном море начал действовать украинский флот морских дронов. Он также заявил, что Украина смогла обеспечить защиту судов, проходящих по украинским экспортным коридорам.

«Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — украинский флот»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

30 сентября Владимир Зеленский на форуме производителей оружия заявил, что Украина создает первый в мире флот морских беспилотников.

Минобороны России неоднократно сообщало об атаках на российские корабли в Черном море с использованием безэкипажных катеров. Служба безопасности Украины предоставляла CNN видео, на котором, как утверждается, именно морской беспилотник взрывает 17 июля Крымский мост.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».