«Хамас» отрицает, что Иран попросил его перестать зазывать на войну с Израилем

Представители палестинского движения «Хамас» опровергли сообщение Reuters о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы потребовал от боевиков прекратить призывы к вступлению в войну с Израилем. Об этом говорится в заявлении организации.

«Мы в Исламском движении сопротивления ("Хамас") отрицаем достоверность того, что было сказано в этом сообщении. Мы сожалеем о публикации необоснованных новостей, призываем агентство проверять информацию»,— говорится в заявлении пресс-службы «Хамаса» в Telegram.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что аятолла Али Хаменеи заявил главе палестинских боевиков на встрече в Тегеране в начале ноября, что Иран не будет вступать в войну с Израилем «от имени "Хамаса"», поскольку его не предупредили о планах атаковать Израиль 7 октября.

28 октября президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в войну между Израилем и движением «Хамас». 5 ноября министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани призвал США немедленно прекратить войну в секторе Газа, или по США нанесут «серьезный удар». При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что 90% бюджета «Хамаса» обеспечивает Иран.

Анастасия Ларина