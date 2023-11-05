Лидер Ирана встретился с главой политбюро «Хамаса»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с руководителем политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаилом Ханией, сообщило иранское агентство Fars.

Как уточняет агентство, в ходе встречи Исмаил Хания рассказал лидеру Ирана о текущей обстановке в секторе Газа и «преступлениях сионистов» в анклаве, а также о развитии ситуации на Западном берегу Иордана.

Али Хаменеи в свою очередь высоко оценил стойкость главы политбюро «Хамаса» и выразил сожаление по поводу преступлений, совершенных Израилем в Газе «при поддержке союзников, в том числе США», передает Fars.

Ранее сегодня, 5 ноября, министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани призвал США немедленно прекратить войну в секторе Газа, иначе по Соединенным Штатам нанесут «серьезный удар».

28 октября иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не будет следовать предостережениям США, которые настаивают на невмешательстве Ирана в войну между Израилем и палестинским движением «Хамас». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что 90% бюджета «Хамаса» обеспечивает Иран.

3 ноября с заявлением по поводу ситуации в Газе выступил генсек поддерживаемого Ираном ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. В нем он выразил солидарность с палестинцами и заявил, что «Хезболла» оттянула на себя «около трети ресурсов» израильской армии и «половину военно-морских сил». Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ подчеркнул, что США не допустят «открытия второго или третьего фронта» против Израиля со стороны Ливана, «Хезболлы» и Ирана.

Подробнее — в материале «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов