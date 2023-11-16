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Коммерсантъ FM
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Белый дом: двусторонние переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина завершились

Американский Белый дом сообщил, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Переговоры лидеров двух стран проходили на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Переговоры политиков продлились около двух часов. «Двусторонняя встреча президента Байдена и председателя Си [Цзиньпина] в расширенном формате завершились в 13:35 (00:35 мск 16 ноября)»,— говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Отмечается, что после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпин провели совместный ужин. В нем, помимо американского президента и председателя КНР, также участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

Ранее в ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации.

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александр Кислов

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