Си Цзиньпин: конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что Пекин и Вашингтон должны сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации. Он полагает, что конфликт Китая и Соединенных Штатов неизбежно повлечет за собой «невыносимые последствия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Для двух крупных стран, таких как Китай и США, повернуться спиной друг к другу — это не вариант. Планета Земля достаточно велика, чтобы две страны могли добиться успеха. Пока Китай и США уважают друг друга, сосуществуют в мире и стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, они будут полностью способны преодолеть разногласия и найти правильный путь для двух крупных стран поладить друг с другом»,— пояснил китайский лидер (цитата по CNN).

Джо Байден в свою очередь заявил, что надеется на нормализацию своих отношений с Си Цзиньпином. Он рассчитывает на то, что теперь их двусторонние контакты примут более «регулярный, глубокий и конструктивный» характер. «Мы должны позаботиться о том, чтобы конкуренция не переходила в конфликт. И мы также должны ответственно управлять ею»,— добавил американский президент.

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александр Кислов