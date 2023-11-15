Азербайджан выдал России организатора избиений прохожих в Петербурге

Азербайджан экстрадировал в Россию Турала Мамедова, предполагаемого организатора банды подростков, которая избивала прохожих в Санкт-Петербурге. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности), сообщил Telegram-канал Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура РФ Фото: Генеральная прокуратура РФ

По версии следствия, 15 октября 2023 года Турал Мамедов совместно с соучастниками призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Происходящее нападавшие снимали на видео, которые впоследствии размещали в одном из мессенджеров, передает Генпрокуратура. Кроме того, обвиняемый вместе с соучастниками избил двух молодых людей на улице Санкт-Петербурга в июне 2023 года, сообщает ведомство.

Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу России 2 ноября. 28 октября он был объявлен в РФ в международный розыск и заочно арестован. Помимо Турала Мамедова по делу о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды задержаны еще 11 человек, среди которых уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана.

Фигуранты попали в поле зрения правоохранительных органов в середине октября, после того как ролики с драками в Санкт-Петербурге увидел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Юноши записывали потасовки на телефон, после чего выкладывали их в соцсети, в частности в Telegram-канал «Жизнь бродяги», который, по информации СМИ, ведет Турал Мамедов. Жертвами, как правило, становились такие же подростки или нетрезвые прохожие. Под некоторым роликами стояла подпись «азербайджанская мафия».

Подробности читайте в публикации «Ъ» «Азербайджанская свадьба попала под горячую руку».

Эрдни Кагалтынов