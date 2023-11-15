Песков объяснил помилование организатора убийства Политковской

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование экс-сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, осужденного на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Его освободили от отбывания наказания за участие в военной операции на Украине. Господин Песков сказал, что «резонансность дела» не дает основания отказывать в помиловании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела.— "Ъ") нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела»,— пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.

Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в лифте собственного дома в Москве. Заказчик убийства до сих пор не установлен. За его организацию был осужден бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012 году суд приговорил его к 11 годам строгого режима. В 2014-м пожизненные сроки получили исполнители убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку. В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Сообщники убийц Ибрагим Махмудов и Джабраил Махмудов (братья Рустама) получили 12 лет и 13 лет и 6 месяцев строгого режима.

О помиловании Сергея Хаджикурбанова стало известно накануне. Адвокат Алексей Михальчик заявил, что «в каком-то смысле справедливость восторжествовала». Дети убитой журналистки Вера и Илья Политковские считают, что решение о помиловании Хаджикурбанова является не свидетельством того, что он искупил вину и раскаялся, а «надругательством над памятью» их матери.

Подробности — в публикации «Ъ» «В деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец».

Лаура Кеффер