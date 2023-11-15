Bloomberg: Белый дом разочаровывается действиями Израиля против «Хамаса»

Администрация президента США Джо Байдена «все больше разочаровывается» действиями израильский властей против «Хамаса» в секторе Газа. Игнорирование рекомендаций США и возросшее число жертв конфликта стали этому причиной, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko, Reuters Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Источник агентства отмечает, что США предупреждали Израиль о необходимости защиты мирного населения анклава, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «до сих пор игнорирует обеспокоенность США из-за американцев, находящихся в заложниках в секторе Газа, а также сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть анклав».

На вопрос США об израильском ударе по лагерю беженцев «ответ Израиля был практически пренебрежительным». «Израильские власти заявили, что их цель была достигнута, сообщили официальные лица»,— сказал источник агентства.

Накануне, 14 ноября, Джо Байден заявил, что Вашингтон «предпринимает попытки добиться гуманитарной паузы» в секторе Газа. Он сказал, что больницы анклава необходимо защитить. ВОЗ на 12 ноября зафиксировала 137 нападений на медицинские учреждения сектора Газа. На данный момент из-за перебоев электричества и нехватки топлива, вызванных авиаударами Израиля, две крупнейшие больницы в Газе, «Аль-Шифа» и «Аль-Кудс», перестали работать. Сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала «точечную» и «эффективную» операцию в больнице «Аш-Шифа».

Ранее израильская армия обозначила больницы и машины скорой помощи в секторе Газа как законную военную цель, поскольку там, по мнению Тель-Авива, располагаются военные базы «Хамаса».

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Александра Горошилова