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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Белый дом разочаровывается действиями Израиля против «Хамаса»

Администрация президента США Джо Байдена «все больше разочаровывается» действиями израильский властей против «Хамаса» в секторе Газа. Игнорирование рекомендаций США и возросшее число жертв конфликта стали этому причиной, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Источник агентства отмечает, что США предупреждали Израиль о необходимости защиты мирного населения анклава, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «до сих пор игнорирует обеспокоенность США из-за американцев, находящихся в заложниках в секторе Газа, а также сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть анклав».

На вопрос США об израильском ударе по лагерю беженцев «ответ Израиля был практически пренебрежительным». «Израильские власти заявили, что их цель была достигнута, сообщили официальные лица»,— сказал источник агентства.

Накануне, 14 ноября, Джо Байден заявил, что Вашингтон «предпринимает попытки добиться гуманитарной паузы» в секторе Газа. Он сказал, что больницы анклава необходимо защитить. ВОЗ на 12 ноября зафиксировала 137 нападений на медицинские учреждения сектора Газа. На данный момент из-за перебоев электричества и нехватки топлива, вызванных авиаударами Израиля, две крупнейшие больницы в Газе, «Аль-Шифа» и «Аль-Кудс», перестали работать. Сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала «точечную» и «эффективную» операцию в больнице «Аш-Шифа».

Ранее израильская армия обозначила больницы и машины скорой помощи в секторе Газа как законную военную цель, поскольку там, по мнению Тель-Авива, располагаются военные базы «Хамаса».

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Александра Горошилова

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Последствия авиаудара по деревне Айта аль-Шааб (Ливан)

Последствия авиаудара по деревне Айта аль-Шааб (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия обстрела поселка Довев (Израиль)

Последствия обстрела поселка Довев (Израиль)

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Израильские военные занимают новые позиции в секторе Газа

Израильские военные занимают новые позиции в секторе Газа

Фото: Reuters

Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа

Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа

Фото: Reuters

Палестинцы собирают неопознанные тела для погребения в братской могиле на севере сектора Газа

Палестинцы собирают неопознанные тела для погребения в братской могиле на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Разрушенный дом в Рафахе (сектор Газа)

Разрушенный дом в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Hatem Khaled

Палестинские беженцы идут с севера сектора Газа

Палестинские беженцы идут с севера сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Археолог из управления древностей Израиля исследует остатки сгоревших домов в поисках человеческих останков

Археолог из управления древностей Израиля исследует остатки сгоревших домов в поисках человеческих останков

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Израильский солдат на позиции в Газе

Израильский солдат на позиции в Газе

Фото: Reuters

Ракеты израильских сил

Ракеты израильских сил

Фото: Abed Khaled / AP

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в лагере беженцев Хан-Юнис

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в лагере беженцев Хан-Юнис

Фото: Fatima Shbair / AP

Предполагаемая подземная инфраструктура Хамаса в больнице Шейха Хамада

Предполагаемая подземная инфраструктура Хамаса в больнице Шейха Хамада

Фото: Reuters

Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP

Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа

Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса

Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев

Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев

Фото: Reuters / Fadi Whadi

Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах

Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах

Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP

Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа

Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / AP

Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа

Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября

Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа

Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз

Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе

Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Танки на юге Израиля

Танки на юге Израиля

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана

Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас»

Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас»

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера

Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Сектор Газа после израильской атаки

Сектор Газа после израильской атаки

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа

Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа

Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Tomer Appelbaum

Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа

Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок

Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок

Фото: Abed Khaled / AP

Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль)

Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль)

Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль)

Фото: Francisco Seco / AP

Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа)

Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа)

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

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Последствия авиаудара по деревне Айта аль-Шааб (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия обстрела поселка Довев (Израиль)

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Израильские военные занимают новые позиции в секторе Газа

Фото: Reuters

Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа

Фото: Reuters

Палестинцы собирают неопознанные тела для погребения в братской могиле на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Разрушенный дом в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Hatem Khaled

Палестинские беженцы идут с севера сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Археолог из управления древностей Израиля исследует остатки сгоревших домов в поисках человеческих останков

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Израильский солдат на позиции в Газе

Фото: Reuters

Ракеты израильских сил

Фото: Abed Khaled / AP

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в лагере беженцев Хан-Юнис

Фото: Fatima Shbair / AP

Предполагаемая подземная инфраструктура Хамаса в больнице Шейха Хамада

Фото: Reuters

Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP

Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев

Фото: Reuters / Fadi Whadi

Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах

Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP

Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / AP

Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Танки на юге Израиля

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас»

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Сектор Газа после израильской атаки

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа

Фото: Reuters / Tomer Appelbaum

Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

Фото: Reuters / Ammar Awad

Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок

Фото: Abed Khaled / AP

Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль)

Фото: Francisco Seco / AP

Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа)

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

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