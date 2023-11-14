Байден: больницы в Газе должны быть защищены
Президент США Джо Байден рассчитывает, что военные Израиля будут действовать аккуратнее в секторе Газа. Он выразил мнение, что медицинские учреждения анклава должны быть защищены.
Джо Байден
Фото: Leah Millis, Reuters
Во время общения с журналистами в Белом доме он заявил, что «предпринимаются попытки добиться гуманитарной паузы», чтобы решить проблему освобождения заложников, и в переговорах по этому вопросу участвует Катар. «Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больниц будет меньше нежелательных действий, и мы будем поддерживать контакты с израильтянами... Больницы необходимо защитить»,— убежден господин Байден (цитата по Reuters).
С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Израиль оценивает число погибших в 1,4 тыс. человек, Палестина — более чем в 11 тыс. Палестинские власти говорили, что две крупнейшие больницы в Газе, Аль-Шифа и Аль-Кудс, перестали работать из-за из-за нехватки топлива и электричества, вызванного израильскими ударами.
Израильская армия называла больницы и скорую в Газе законными военными целями, потому что, по ее данным, их использует «Хамас». Американский чиновник сообщал CNN, что у «Хамаса» есть командный узел при больнице Аль-Шифа.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».