Ермак заявил, что Украина получила от США обещания дальнейшей поддержки

Украинская делегация в ходе визита в США получила обещания дальнейшей поддержки, хотя не все конгрессмены поддерживают выделение помощи Киеву, заявил по итогам визита глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Соединенные Штаты и ведущие страны Европы «понимают потребности Украины».

Господин Ермак рассказал агентству «Укринформ», что вернулся из Вашингтона «с хорошим чувством» того, что «действительно удалось добиться результата для Украины и победы». Комментируя перспективы принятия нового пакета помощи Украине в американском Конгрессе, он отметил, что делается все для того, чтобы этот пакет был согласован.

Андрей Ермак признал, что в Конгрессе существует круг законодателей, не поддерживающих новый пакет помощи Украине. Поэтому задачей украинской делегации в Вашингтоне было «донести до тех, кто поддерживает нас, дополнительные аргументы». «Мы имеем цель, мы хотим победить, нас в этом поддерживают, и очень важно, что в нас верят»,— отметил глава офиса Президента Украины.

Визит делегации Украины в США состоялся 13–14 ноября. В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить Киеву. Сегодня, 15 ноября, Палата представителей США одобрила временное финансирование правительства, не предусматривающее выделение финансовой и военной помощи Израилю и Украине. По данным CNN, господин Байден одобрит бюджет, если его примет Сенат.

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Лаура Кеффер