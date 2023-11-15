Из больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа эвакуированы пациенты и персонал

Палестинский Красный Полумесяц эвакуировал из больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа пациентов и медицинский персонал. Учреждение больше десяти дней находилось в блокаде, из-за которой не удавалось доставить гуманитарную и медицинскую помощь.

«Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, оказавшиеся заблокированными в больнице "Аль-Кудс"»,— говорится в сообщении Красного Полумесяца в соцсети X. Пациентов перевозят на юг сектора Газа.

Палестинский Красный Полумесяц считает, что нахождение в больнице представляет угрозу из-за бомбардировок и обстрелов, отсутствия электричества, запасов воды и еды.

«Аль-Кудс» и «Аль-Шифа» — крупнейшие больницы в секторе Газа. Они перестали работать из-за нехватки топлива и электричества, бомбардировок и боестолкновений возле зданий. Израильская армия называла больницы и скорую в Газе законными военными целями, потому что, по ее данным, их использует «Хамас». Сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала «точечную» и «эффективную» операцию против членов радикального движения «Хамас» в больнице «Аш-Шифа».

О международном давлении на Израиль из-за бомбардировок сектора Газа — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Леонид Уварчев