В Адыгее продолжили поиски ребенка, который был в упавшем в реку автомобиле

В Адыгее продолжили поиски ребенка, пропавшего после падения автомобиля с обрыва в реку Белая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

Днем ранее работы приостановили с 19:00 в связи с наступлением темного времени суток. Поиски возобновили 15 ноября в 08:00.

Ранее спасателям удалось обнаружить автомобиль и тело матери пропавшего 10-летнего мальчика. Всего в машине находилось пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Водитель и двое подростков смогли добраться до берега самостоятельно. По факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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