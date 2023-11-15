В Адыгее продолжили поиски ребенка, который был в упавшем в реку автомобиле
В Адыгее продолжили поиски ребенка, пропавшего после падения автомобиля с обрыва в реку Белая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА
Днем ранее работы приостановили с 19:00 в связи с наступлением темного времени суток. Поиски возобновили 15 ноября в 08:00.
Ранее спасателям удалось обнаружить автомобиль и тело матери пропавшего 10-летнего мальчика. Всего в машине находилось пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Водитель и двое подростков смогли добраться до берега самостоятельно. По факту произошедшего проводится проверка.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram