СКР начал проверку из-за падения авто с матерью и ребенком в реку в Адыгее

В Адыгее из-за падения в реку автомобиля, в котором находились люди, начали проверку по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

По данным ведомства, ночью 13 ноября в станице Ханской в пригороде Майкопа местный житель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не справился с управлением и съехал с обрыва в реку Белая. На момент падения в машине находились пять человек. Трое из пассажиров — несовершеннолетние. Водитель и двое подростков смогли выбраться из авто и добраться до берега самостоятельно. Ведутся поиски еще двух пассажиров — 34-летней женщины и ее 10-летнего сына.

Поисковые работы начались 13 ноября и продолжались до глубокой ночи. Работы возобновили утром 14 ноября.

Анастасия Донскова

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