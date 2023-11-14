В Адыгее нашли тело женщины, находившейся в упавшей в реку машине

В Адыгее нашли тело женщины, упавшей в автомобиле в реку Белая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

Тело погибшей нашли 14 ноября в 10:50. О ее 10-летнем сыне, оставшемся в машине, к настоящему времени ничего неизвестно.

О происшествии сообщили в главке МЧС России по Адыгее ночью 13 ноября. По данным ведомства, внедорожник, в котором находились пять человек, упал с обрыва в реку Белая в районе Майкопа. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением. Мужчина и еще двое несовершеннолетних смогли выбраться самостоятельно. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту произошедшего. Мероприятия поставлены на контроль в прокуратуре региона.

Ранее из воды вытащили упавший автомобиль. Поиски мальчика продолжаются.

Анастасия Донскова

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