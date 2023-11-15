Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ослабление России невыгодно Америке
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что ослабление России противоречит национальным интересам Соединенных Штатов.
Роберт Кеннеди-младший
Фото: Mark Makela/File Photo, Reuters
По словам Кеннеди-младшего, сегодня стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в национальные интересы Америки. «Это мнение неверное... Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам»,— сказал политик (цитата по Responsible Statecraft).
Ранее господин Кеннеди неоднократно заявлял о необходимости налаживания «конструктивного диалога» между Россией и США. По его мнению, действия нынешнего американского президента Джо Байдена в отношениях с РФ являются «глубоко неправильными».
Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, ему 69 лет. В апреле он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии США, но в итоге решил участвовать в кампании в качестве независимого кандидата. По данным опроса Университета Куиннипиак, электоральный рейтинг Роберта Кеннеди-младшего на данный момент составляет порядка 12%.
Подробнее о кандидате — в публикации «Ъ» «Фрики атакуют».