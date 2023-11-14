В Петербурге начальника выборгской полиции отправили в СИЗО по делу о взятке

В Санкт-Петербурге заключили под стражу начальника УМВД России по Выборгскому району Ленобласти Романа Ильина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Решение о помещении полицейского чиновника в СИЗО вынес Приморский райсуд по ходатайству следствия. Сам фигурант свою вину не признает. Как уточнили в объединенной пресс-службе петербургских судов, обвиняемому избрана мера пресечения до 12 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник УМВД России по Выборгскому району Ленобласти Роман Ильин (слева) в суде

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Начальник УМВД России по Выборгскому району Ленобласти Роман Ильин (слева) в суде

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Руководитель выборгской полиции был задержан силовиками рано утром в понедельник, 13 ноября, возле своего дома в Выборге. В материалах дела говорится, что с 2020 по 2022 год Роман Ильин, будучи главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, ежемесячно получал вознаграждение за покровительство от лиц, которые незаконно вырубали деревья на территории, контролируемой районным управлением МВД. Общая сумма взяток, по версии следствия, составила около 8 млн руб.

Добавим, что в конце октября по аналогичному делу был задержан Владимир Катанович, занимавший на тот момент должность начальника отдела экономической полиции по Выборгскому району. Ему вменили в вину превышение должностных полномочий. А в сентябре под стражу была взята директор Северо-Западного лесничества Наталья Мищенкова.

Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» «Ленобласть обрастает "лесными делами"».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург