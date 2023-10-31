Начальника отдела полиции Выборга задержали за оплату работ конфискатом

Сотрудники полиции задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Выборга Владимира Катановича, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили 47news.

По информации издания, сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали его 29 октября. Сегодня, 31 октября, суд Выборга изберет ему меру пресечения. СКР по Ленобласти возбудил в отношении господина Катановича уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как стало известно журналистам, полицейские под начальством Владимира Катановича обнаружили в Выборгском районе незаконную рубку леса. Объем получившейся древесины составил 5 тыс. кубометров. Согласно закону, полицейские должны частично вывезти незаконно вырубленный лес на ответственное хранение. По одной из версий, полицейские нашли перевозчика и расплатились с ним двумя лесовозами конфискованной древесины, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

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