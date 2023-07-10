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Дебиторскую задолженность воронежского «Гауса» вновь выставили на торги за 1,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий бывшего воронежского дилера Volkswagen ООО «Гаус» Андрей Фролов повторно выставил на торги в форме открытого аукциона дебиторскую задолженность компании со сниженной до 1,23 млрд руб. начальной стоимостью. В перечне дебиторов ООО «Гаус» — восемь физлиц и одна компания — ООО «Гаус консалтинг».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшая сумма дебиторской задолженности приходится на владельца бывшего дилера Михаила Швыдченко — 1,3 млрд руб. Заявки на участие принимаются с 10 июля по 17 августа. Торги назначены на 18 августа.

Двумя месяцами ранее дебиторку «Гауса» пытались продать на аукционе с более высокой начальной стоимостью — 1,36 млрд руб. Эти торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

О финансовых проблемах «Гауса» стало известно в конце 2018 года. Тогда клиенты компании заявляли об «обмане»: им якобы задерживали выдачу уже оплаченных машин и не возвращали деньги. В 2019 году было инициировано банкротство «Гауса», а затем и его владельца Михаила Швыдченко. В середине октября 2020 года «Гаус» был признан банкротом с долгами порядка 570 млн руб. Сам господин Швыдченко является фигурантом двух уголовных дел, связанных с деятельностью «Гауса». В июне в Центральный райсуд Воронежа было передано уголовное дело о присвоениях (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении бизнесмена.

Подробнее о проблемах «Гауса» — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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