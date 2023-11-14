Йеллен: страны АТЭС отметили риск ущерба экономике от ближневосточного конфликта

Участники встречи представителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сошлись во мнении, что обострение конфликта на Ближнем Востоке создает риски для мировой экономики, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Она утверждает, что пока значительного ущерба экономике нанесено не было, но страны считают важным не допустить расширения конфликта.

«Как я полагаю, было широко выражено твердое мнение, что для всех нас важно стремиться сделать все возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы он не стал более широким региональным конфликтом, что, если это произойдет, то может представлять угрозу для мировых перспектив, все мы были бы обеспокоены этим»,—уточнила министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает общее число жертв в 11 тыс. CNN сообщал, что власти США призвали Израиль выработать стратегию наступления на сектор Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 10 ноября объявил о планах установить военный контроль над сектором Газа.

Подробнее о встрече АТЭС — в материале «Ъ» «АТЭС уполномочен заявить».

Лаура Кеффер