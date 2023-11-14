404 миллиарда рублей составил в сентябре прирост средств дольщиков на эскроу-счетах, сообщил ЦБ. Это стало максимальным значением: ранее в среднем месячный прирост составлял около 100 млрд руб. В общей сложности объем средств на эскроу-счетах достиг по итогам сентября 5,4 трлн руб. Такую возросшую активность ЦБ связывает с тем, что население «могло использовать часть сбережений с долгосрочных вкладов в качестве первоначальных взносов по ипотеке, стремясь улучшить жилищные условия до повышения ставок и ужесточения параметров льготных программ» (в частности, речь идет об увеличении минимального первоначального взноса по ипотеке с 15% до 20%).