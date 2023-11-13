В Белгороде начали устанавливать главную новогоднюю елку

На Соборной площади Белгорода начинается сборка главной новогодней елки города. Сегодня рабочие завозят туда конструктивные элементы, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он добавил, что на работы потребуется около месяца.

Господин Демидов рассказал, что на площади у правительства Белгородской области будет установлена та же искусственная ель, что и в прошлом году. Ее высота составляет около 30 м. Ель украсят шарами и гирляндами, на ее верхушке установят снежинку.

По словам мэра, на Соборной площади также будут расположены сцена и ярмарочные павильоны, световые арки, фигуры и качели, горка и крытый каток. Ледовую арену начали устанавливать 24 октября, ее планируется открыть 15 декабря.

Новогодние ели меньшего масштаба появятся возле учреждений культуры, в парках и скверах. В парке «Берега» будут установлены новые световые деревья. Въездные группы, мосты и дороги города украсят праздничной подсветкой.

Ранее в Белгороде начали искать подрядчика, который украсит центр города к Новому году за 1,9 млн руб. Ему предстоит установить световую композицию «Эрмитаж», световые фигуры «Въездные арки» и «Балерина», а также смонтировать световое оформление зданий мэрии и Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. В Воронеже на оформление главной площади города и установку новогодней елки на ней готовы потратить 14,4 млн руб.

Какие ограничения вводили в макрорегионе на последних новогодних праздниках — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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