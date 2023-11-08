В Белгороде ищут подрядчика для монтажа новогоднего оформления за 2 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» объявило поиск подрядчика для монтажа и обслуживания новогоднего оформления в облцентре за 1,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет в течение трех дней установить световую композицию «Интерактивный павильон», которую местные СМИ называют «Эрмитажем», три световые фигуры «Въездные арки» и три световые фигуры «Балерина», а также смонтировать световое оформление зданий мэрии и Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Работы необходимо выполнить в течение трех дней, обслуживать элементы оформления — до 10 января 2024 года.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 15 ноября. Итоги планируется подвести 17 ноября.

В начале октября «Белгорблагоустройство» заключило с местным застройщиком «Инфинити» Дмитрия Сыча и Сергея Редько контракт на ремонт элементов новогоднего оформления облцентра за 7,9 млн руб. В ходе выполнения работ их стоимость выросла до 8,7 млн руб.

Оформление площади Ленина в Воронеже к Новому году в прошлом году обошлось местным бюджетам в 65 млн руб., 15 млн из которых ушли на покупку новой елки. В этом году городская администрация сократила расходы до 14,4 млн руб.

Алина Морозова

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