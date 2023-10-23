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В Белгороде завтра начнут монтаж катка на Соборной площади

Завтра, 24 октября, на Соборной площади в Белгороде начнется подготовка к монтажу ледового катка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Валентин Демидов. Площадь катка составит 2 тыс. кв. м — вчетверо больше, чем в 2021 году, когда каток впервые появился в облцентре. В прошлом году каток не устанавливался.

«Сборная конструкция хранится на складе “Белгорблагоустройства”. Объект достаточно сложный технически. Поэтому для его монтажа и демонтажа привлекаем подрядную организацию. Начинаем готовиться заранее, чтобы открыть сезон 15 декабря»,— написал господин Демидов.

В 2021 году на катке одновременно могли находиться до 120 человек, за сезон он принял несколько десятков тысяч посетителей.

Планируется, что всего в Белгороде в зимний период будет функционировать девять катков. Помимо центрального это открытый каток «Есенинский» и ледовые дорожки в центральном парке, а также катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в «Мегагринне», а также «Оранжевый лед» и «Серебряный Донец». В совокупности в 2021-м году все девять катков посетили около 200 тыс. человек.

Мария Старикова

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