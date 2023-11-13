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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон возглавил МИД королевства

Бывший глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон занял пост главы МИДа, сообщил премьер-министр Риши Сунак в Х (бывший Twitter). Прежний глава МИДа Джеймс Клеверли назначен на должность министра внутренних дел вместо отправленной в отставку Суэллы Браверман.

Дэвид Кэмерон (слева) и постоянный заместитель министра иностранных дел по делам Содружества и развития Филип Бартон

Дэвид Кэмерон (слева) и постоянный заместитель министра иностранных дел по делам Содружества и развития Филип Бартон

Фото: Suzanne Plunkett, Reuters

Дэвид Кэмерон (слева) и постоянный заместитель министра иностранных дел по делам Содружества и развития Филип Бартон

Фото: Suzanne Plunkett, Reuters

В Великобритании члены кабинета министров выбираются из одной из палат парламента — Палаты общин. Дэвид Кэмерон не входит в парламент с 2016 года, однако, как отмечает Sky News, правительство подтвердило, что теперь он войдет в Палату лордов в качестве пожизненного пэра, что даст ему возможность снова быть министром.

В своем первом заявлении в качестве главы МИДа господин Кэмерон назвал конфликты на Украине и на Ближнем Востоке «устрашающим набором вызовов». «Редко когда в прошлом этой страны было важнее стоять вместе с союзниками, укреплять наши партнерские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений»,— написал он в Х.

Как утверждают британские СМИ, Риши Сунак начал процесс масштабных перестановок в правительстве. Министра внутренних дел королевства Суэллу Браверман отправили в отставку после того, как она опубликовала колонку в газете The Times. В колонке она раскритиковала работу лондонской полиции на пропалестинских митингах. По мнению госпожи Браверман, полиция не способна справиться с «пропалестинскими толпами» так же, как с маршами ультраправых. Текст колонки не согласовали с министерством, несмотря на то, что офис Риши Сунака просил внести правки.

Для Суэллы Браверман это уже вторая отставка с поста министра внутренних дел. Впервые она была назначена на эту должность премьер-министром Лиз Трасс в сентябре 2022 года, но вскоре была уволена за то, что отправила официальный документ с домашнего компьютера, что запрещено правилами министерства.

Дэвид Кэмерон занял должность премьер-министра в 2010 году, когда ему было 44 года. Таким образом, он стал самым молодым с 1812 года политиком на этом посту.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС, на котором 52% британцев проголосовали за выход королевства из объединения. Дэвид Кэмерон выступал против Brexit. Референдум юридически ни к чему не обязывал премьера, но проигнорировать его результаты он не мог и поэтому объявил, что после поражения сторонников евроинтеграции уходит в отставку.

В 2021 году британское управление ORCL, регулирующее деятельность лоббистов, дважды начинало расследование в отношении Дэвида Кэмерона. Одной из компаний, в лоббировании интересов которой заподозрили бывшего премьера, была Greensill Capital.

Об августовстких перестановках в кабинете министров Великобритании — в материале «Ъ» «Уходит биг Бен».

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