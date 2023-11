Министр связи Израиля запретил вещание ливанского канала Al Mayadeen

Министр связи Израиля Шломо Карьи подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала Al Mayadeen в стране, сообщило радио Kan. Решение было принято после того, как правительство одобрило правила, позволяющие закрыть иностранный телеканал, «вещание которого наносит ущерб безопасности государства». Господин Карьи утверждал, что Al Mayadeen действует «в качестве рупора или даже подразделения» ливанского движения «Хезболла», а его сотрудники занимаются «подстрекательством» против Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maya Alleruzzo / AP Фото: Maya Alleruzzo / AP

С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает общее число жертв в 11 тыс. 20 октября правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия иностранных СМИ. Times of Israel писал, что обсуждается закрытие филиала телеканала «Аль-Джазира». Израиль также обвинил нескольких зарубежных фоторепортеров, сотрудничающих с AP, CNN, The New York Times и Reuters, в причастности к нападению «Хамаса».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Лаура Кеффер