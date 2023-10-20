Правительство Израиля может закрыть филиал «Аль-Джазиры»

Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия иностранных СМИ, которые наносят «ущерб безопасности государства». Как сообщает Times of Israel, документ позволит закрыть филиал телеканала «Аль-Джазира» в Израиле.

С инициативой выступил министр связи Шломо Кархи. По его мнению, необходимо закрыть канал «Аль-Джазира», поскольку он наносит ущерб национальной безопасности.

«Передачи и репортажи "Аль-Джазиры" представляют собой подстрекательство против Израиля, помогают "Хамас" и ИГ (признано в России террористическим и запрещено) и террористическим организациям в их пропаганде и поощряют насилие против Израиля»,— считает министр.

Согласно новым правилам, министр связи с согласия министра обороны сможет приказать телепровайдерам прекратить вещание СМИ, которое угрожает национальной безопасности. Офисы такого СМИ в Израиле будут закрыты, оборудование конфисковано, а веб-сайт закрыт или заблокирован.

Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Газа близко, Газа далеко».

Анастасия Ларина