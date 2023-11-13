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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор опроверг прорыв в регион украинских диверсантов

На оперативном совещании в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о прорыве в регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). О попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область сообщил сегодня утром Telegram-канал Mash. Издание утверждало, что украинские боевики якобы выдавали себя за российских солдат на УАЗ с символикой в виде буквы Z, но были вычислены и уничтожены.

«Отдельные интернет-издания пытаются разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекино было ночью напряжение,— сказал господин Гладков.— Это очередная фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории».

Приграничные районы России ранее подвергались атакам диверсантов несколько раз. В начале марта нынешнего года боевики прорвались в расположенное у границы село Любечаны Брянской области. Тогда атака привела к гибели двух мирных жителей и ранению еще двух, в том числе десятилетнего мальчика. Позже в течение года местные власти сообщали о нескольких эпизодах предотвращения вторжений. В начале лета диверсанты прорвались в Шебекинский городской округ Белгородской области. Министерство обороны России сообщало о боях с диверсантами в местном селе Новая Таволжанка 4 июня. В конце сентября пограничники остановили еще одну попытку вторжения ДРГ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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