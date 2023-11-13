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Коммерсантъ FM
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Совет директоров «НоваБев Групп» рекомендовал промежуточные дивиденды

Совет директоров «НоваБев Групп» (бывшая Beluga Group) рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 135 руб. на акцию (5757 руб. на 10:30), говорится в сообщении центра раскрытия корпоративной информации. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 27 декабря.

По итогам первого полугодия акционеры «НоваБев Групп» одобрили выплату дивидендов в размере 320 руб. на обыкновенную акцию. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам девяти месяцев 2023 года составила 5,26 млрд руб., показав рост на 1% год к году. Показатель EBITDA увеличился на 6%, до 12,74 млрд руб. В январе—сентябре «НоваБев Групп» уменьшила отгрузки алкогольной продукции на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 11 млн дал.

Лаура Кеффер

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