«Страна.ua»: Киев добивается переговоров Зеленского с Трампом

Офис президента Украины пытается организовать переговоры главы государства Владимира Зеленского с 45-м президентом США Дональдом Трампом, сообщили источники издания «Страна.ua». Утверждается, что именно для этого украинская делегация отправилась в США.

В офисе украинского лидера считают, что господин Трамп через республиканское большинство контролирует Палату представителей Конгресса США. Нижняя палата уже несколько недель блокирует выделение помощи Украине.

В состав украинской делегации, которая 12 ноября прибыла в США, входят вице-премьер Юлия Свириденко и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Господин Ермак рассказывал, что в рамках визита пройдут встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, а также с представителями общественных организаций. Киев официально планирует обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского, укрепление обороны Украины и углубление сотрудничества.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа, если снова станет президентом. Владимир Зеленский ранее в ноябре предложил объяснить бывшему американскому лидеру при личной встрече на Украине, почему это невозможно сделать. Господин Трамп отказался от визита, объяснив это возможным конфликтом интересов с администрацией Джо Байдена.

Как американские республиканцы относятся к теме российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Дональд Трамп победил, не участвуя».

Леонид Уварчев