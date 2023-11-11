Протоколы на Европейский университет в Петербурге составлены из-за книг в библиотеке

Поводом для составления протоколов об участии в деятельности нежелательной организации на Европейский университет в Санкт-Петербурге стали найденные в библиотеке вуза книги о древнекитайских философах, культурных различиях и глобализации. Об этом изданию «Ротонда» сообщили представители университета.

По их словам, найденные книги были изданы при поддержке Института «Открытое общество» (признан нежелательным, входит в структуру Фонда Сороса) и Института Кеннана (программа в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, признан нежелательным).

Как сообщили «Ротонде», эти книги были изданы и приняты в библиотеку вуза «задолго до закона о нежелательных организациях». После признания упомянутых организаций нежелательными книги хранили «в специальном закрытом фонде» и никому не выдавали. В связи с этим университет не согласен с позицией прокуратуры.

Сегодня стало известно о поступлении в Дзержинский районный суд двух протоколов на Европейский университет по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Повторное нарушение по этой статье грозит уголовным делом.

В мае прокуратура проводила внеплановую проверку деятельности Европейского университета. Как сообщал «Ъ», она касалась исполнения законодательства об образовании. BBC со ссылкой на источники писала, что вуз проверяли «на экстремизм». В октябре Генпрокуратура признала нежелательным Центрально-Европейской университет в Австрии. С ним могли сотрудничать преподаватели Европейского университета в Петербурге.

Лусине Баласян