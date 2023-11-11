Разрушений и пострадавших в Коломне из-за сбитого беспилотника нет

В пресс-службе администрации Коломны сообщили, что в городе нет пострадавших и разрушений из-за сбитого беспилотника. Минобороны сообщало, что вчера, 10 ноября, над территорией Подмосковья был перехвачен БПЛА.

«Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

По данным военного ведомства, еще один украинский беспилотник был перехвачен над территорией соседней Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин заявил, что никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер