Мэрия выбрала архитекторов, которые разработают проекты развития набережной ВИЗа

Мэрия Екатеринбурга выбрала архитекторов, которые разработают концепции развития набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Свои проект пять участников должны представить до 15 декабря.

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Как рассказали в пресс-службе администрации, по результатам заседания конкурсной комиссии разработкой концепций займутся следующие команды:

Консорциум «IND + STEP + НатУРАЛист». В него вошли архитектурное бюро IND architects, студия транспортного проектирования STEP и АНО «Центр популяризации биоразнообразия НатУРАЛист»;

Консорциум «Город в парке». В него вошли градостроительная компания «Яузапроект», Гильдия ландшафтных инженеров и компания «A.IT», которая занимается архитектурным проектированием, дизайном, консалтингом, а также исследованиями и анализом территорий;

Консорциум «TOBE Architects + ISAEV Architects». В него входит бюро TOBE Architects — работает над мастер-планами, благоустройством и архитектурой и ISAEV Architects – архитектурное бюро полного цикла проектирования из Екатеринбурга;

MLA+ команда экспертов в сфере стратегического планирования, мастер-планирования, развития городских территорий, благоустройства и архитектуры;

Wowhaus – бюро, проекты которых направлены на развитие территорий, общественные пространства, объекты культуры и просвещения.

По условиям конкурса, участники в срок до 15 декабря должны разработать концепцию развития набережной в соответствии с техническим заданием и направить ее организатору конкурса.

Как заявлялось ранее, власти Екатеринбурга готовы заплатить 2 млн руб. за лучшую концепцию набережной ВИЗа. Ранее мэрия отказалась от строительства высоток в районе пруда на ВИЗе и решила сохранить индивидуальные дома. На общественных обсуждениях екатеринбуржцы выступили против застройки территории возле пляжа на ВИЗе.

Ранее заявлялось, что на «ВИЗе-Правобережном» в Екатеринбурге планируют построить небоскреб высотой100 этажей.

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