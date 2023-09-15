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Проект застройки участка возле пляжа на ВИЗе не прошел обсуждения

Екатеринбуржцы выступили против застройки территории возле пляжа на ВИЗе. Согласно результатам общественных обсуждений, опубликованных на сайте городской администрации, в обсуждениях приняли участие 92 человека.

Согласно документу, больше всего жителей возмутили планы по строительству ул. Фролова (там хотели построить жилье и паркинг). Против строительства на данной территории высказались 62 участника. «Предложение подлежит учету в части исключения размещения многоэтажной жилой застройки и многоуровневого паркинга по улице Фролова. В части сохранения индивидуальной жилой застройки предложение подлежит учету»,— ответили в мэрии на данное обращение.

Напомним, городские власти вынесли на общественные обсуждения проект, который связан с застройкой района «ВИЗ-Правобережный». Согласно материалам, в границах набережной Верх-Исетского пруда — ул. Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек, а также различные объекты инфраструктуры и административные здания. Власти пообещали облагородить участок пруда на ВИЗе, если территории попадут под массовую застройку.

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