Мэрия откажется от строительства высоток в районе пруда на ВИЗе и сохранит ИЖС

Администрация Екатеринбурга сохранит индивидуальные жилые дома (ИЖС) в районе Визовского пруда и откажется от многоэтажной застройки, следует из документов опубликованных на сайте мэрии.

Как указано в документе о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга, мэрия сменит территориальные зоны для участка в границах улицы Каменщиков – берега Верх-Исетского пруда – улицы Фролова в Верх-Исетском районе.

«Изменение территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) и установление территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) в целях сохранения индивидуальной жилой застройки с учетом полученных результатов общественных обсуждений»,— говорится в сообщении.

Ранее мэрия Екатеринбурга отклонила проект планировки территории в границах набережной Верх-Исетского пруда — ул. Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта и отправила на доработку. На общественных обсуждениях екатеринбуржцы выступили против застройки территории возле пляжа на ВИЗе.

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