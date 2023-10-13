Власти Екатеринбурга заплатят 2 млн рублей за лучшую концепцию набережной ВИЗа

Екатеринбургские власти объявили конкурс на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда на участке от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Как сообщили в пресс-службе администрации города, заявки на участие принимаются до 3 ноября включительно. За первое место победитель получит 2 млн руб., за второе — 1 млн руб., 3 — 800 тыс. руб, 4 и 5 места — по 500 тыс. руб.

Дизайнерам и архитекторам предлагается разработать и представить концепцию облагороженной территории площадью 16,5 га на участке четырех км набережной. Отмечается, что необходимо продумать принципы организации пространства при акватории.

По данным администрации, набережная должна быть экологичной, гармонично сочетаться с городом. Она должна быть рассчитана на дальнейшую застройку близлежащей территории; пригодной для массовых мероприятий; вмещать велодорожки, кафе, магазины, общественные туалеты и прокат спортивного инвентаря.

«Принять участие в конкурсе могут как компании, специализирующиеся на развитии городских пространств, так и физические лица, имеющие высшее архитектурное, градостроительное или дизайнерское образование»,— сказано в сообщении.

Конкурс будет проходить в два этапа. До 10 ноября комиссия рассмотрит поданные заявки и по портфолио определит участников. Затем до 15 декабря участники разработают и представят свои концепции развития набережной, после чего жюри оценит их и определит финалистов.

«Победители творческого состязания станут известны до 26 января 2024 года — их выберут жители Екатеринбурга с помощью голосования»,— передают в администрации. Жюри и комиссию возглавят замглавы города Рустам Галямов и начальник городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

Напомним, в августе администрация города вынесла на общественные обсуждения проект связанный с застройкой района «ВИЗ-Правобережный». Согласно материалам, в границах набережной Верх-Исетского пруда — ул. Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек.

Полина Хабарова

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