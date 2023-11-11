Постпред Израиля заявил, что многие сотрудники БАПОР входят в «Хамас»

Постпред Израиля Гилад Эрдан сообщил, что многие сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа являются членами группировки «Хамас». Об этом постпред заявил в пятницу 10 ноября, выступая в Совете Безопасности ООН.

«Многие сотрудники БАПОР являются членами Хамас»,– сказал господин Эрдан и подчеркнул, что «Хамас» контролирует каждый аспект жизни в секторе Газа. Гилад Эрдан заметил, что данные, озвучиваемые ООН и ее представителями, не отражают «ситуацию на земле». Он обвинил «Хамас» в распространении ложной информации.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал действия Израиля в войне с «Хамасом». Он отметил, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются нарушением международного права. 2 ноября господин Небензя также заявил, что в текущем военном конфликте с палестинским радикальным движением «Хамас» у Израиля нет права на самооборону и назвал Израль «оккупирующим государством». На это постпред Израиля Гилад Эрдан сказал, что Россия не имеет права обвинять Израиль в нарушении международного права. Также, по его мнению, Москва использует войну Израиля и «Хамаса», чтобы «отвлечь внимание мира» от конфликта на Украине.

Война между Израилем и сектором Газа продолжается с 7 октября. В прошлом месяце Совбез не согласовал четыре проекта резолюции по израильско-палестинскому конфликту. Членами советы были отклонены две резолюции России. В свою очередь Россия и Китай отклонили резолюцию, предложенную США.

Подробнее – в материале «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Александра Горошилова