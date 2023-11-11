Небензя: РФ шокирована ударами по гражданским объектам в Газе, у любой войны есть правила

Россия возмущена ударами по гражданской инфраструктуре сектора Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются нарушением международного права.

«Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права — это императив. У любой войны есть правила, и любые насильственные действия в отношении мирных жителей, нанесение ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры категорически неприемлемы»,— заявил господин Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Его речь приведена на сайте постпредства.

Господин Небензя отметил, что только за последние сутки обстрелам подверглись больницы «Аль-Кудс» и «Аль-Шифа», мечети «Халеда бин аль-Валида» и «Аль-Ихлас». Мечети расположены в южной части сектора Газа, что «подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует».

Российский дипломат вновь назвал происходящее в секторе Газа катастрофой всемирного масштаба. Почти половина жилых домов и жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры повреждена или разрушена в результате ударов израильской армии, прекращена работа 18 из 35 больниц. Повреждены или разрушены 221 школа, 42 объекта БАПОР (агентство ООН), 7 церквей, 56 мечетей. В Газе не хватает медикаментов, продовольствия, топлива, в больницах не хватает мест, существует дефицит чистой воды.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,2 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены.

Об обострении отношений РФ и Израиля на фоне войны на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Израилю не хватает недвусмысленности».

Леонид Уварчев