CAS вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS планирует вынести окончательное решение в январе 2024 года, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что в пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен триметазидин, стало известно спустя полтора месяца, по ходу Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира, который российская сборная выиграла. Валиева при этом принесла сборной 20 из 74 очков.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), по итогам расследования инцидента с фигуристкой, констатировало, что Валиева совершила допинговое нарушение, но не нашло в ее действиях признаков «вины или халатности» и посчитало недопустимым применение в отношении фигуристки каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов, показанных в тот день, когда она сдала положительную пробу.

С такой трактовкой инцидента не согласились Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Они обратились с апелляцией в CAS. WADA добивается для Валиевой четырехлетней дисквалификации (срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года) с аннулированием всех результатов, показанных после положительного теста. ISU согласен и на двухлетнее отстранение.

Сама спортсменка вину не признает. Защита девушки утверждает, что триметазидин употребляет дедушка Валиевой после операции на сердце, который возил ее на тренировки и домой. Спортсменка предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка, в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана.

Подробнее о слушаниях в CAS — в материале «Камила Валиева поборется за невиновность».

Эрдни Кагалтынов