Камила Валиева поборется за невиновность

Знаменитая российская одиночница Камила Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в конце сентября будет настаивать на своей невиновности — либо полной, либо почти полной — в самом громком и сложном в мировом спорте допинговом инциденте. После выигранного сборной России командного турнира на прошлогодней Олимпиаде в Пекине стало известно о положительной пробе Валиевой, однако дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал ее. Между тем Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться для спортсменки длительной дисквалификации, а его успех в CAS лишит российскую команду пекинского золота.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спортивный арбитражный суд опубликовал материал, посвященный слушаниям, которые откроются в суде 26 сентября и продлятся три или четыре дня. На них будет рассматриваться громкий кейс знаменитой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Речь идет об одном из самых сложных с процедурной точки зрения в мировом спорте допинговых процессов за последние годы. О том, что в пробе Камилы Валиевой, на тот момент безусловного лидера в мировом женском одиночном катании, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно спустя полтора месяца, по ходу Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой. Она принесла команде 20 очков из 74, первенствовав как в короткой, так и в произвольной программе.

Выяснилось, что Российское антидопинговое агентство, узнав о пробе, временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете.

Международный олимпийский комитет (МОК), который из-за истории с Камилой Валиевой до сих пор не провел официальную церемонию награждения призеров пекинского командного турнира, Всемирное антидопинговое агентство, а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены.

Тогда в CAS заявили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что, как несовершеннолетняя фигуристка (16 ей исполнилось в апреле 2022 года), Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом. Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает нарушение регламента или подозревается в таковом, например, в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания. Камила Валиева, никогда вину не признававшая, была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о завершении расследования еще в середине сентября 2022 года. А зимой дисциплинарный комитет РУСАДА, формально являющийся независимым органом, констатировав, что Валиева совершила допинговое нарушение, не нашел в ее действиях признаков «вины или халатности» и посчитал недопустимым применение в отношении фигуристки каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов, показанных в тот день, когда она сдала положительную пробу. Так что единственным наказанием для Камилы Валиевой, по его мнению, могло быть лишение ее золота, завоеванного на петербургском чемпионате России.

С такой трактовкой кейса не согласились сразу три структуры. Причем вместе с WADA и ISU с апелляцией в CAS обратилось и РУСАДА.

Самая любопытная часть представленного высшей спортивной арбитражной инстанцией документа как раз относится к заявленным четырьмя участниками процесса позициям.

Из документа следует, что WADA, как и обещало ранее, будет добиваться для Камилы Валиевой максимальной — четырехлетней — дисквалификации (срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года) с аннулированием всех результатов, показанных после положительного теста. Успех агентства в CAS, таким образом, лишит сборную России олимпийского золота. Требования ISU чуть мягче: он согласен и на двухлетнее отстранение.

РУСАДА на самом деле стремится лишь к признанию вины Камилы Валиевой с «надлежащими последствиями», которые, как оно указывает, могут быть сведены к предупреждению.

Но вот сама Валиева вину признавать, судя по публикации CAS, не собирается. Она настаивает на своей полной или по крайней мере почти полной — на том, что нарушение регламента произошло «ненамеренно»,— невиновности и даже на восстановлении ее в статусе победителя чемпионата России. Правда, сторона Камилы Валиевой согласна и на компромиссный вариант, все-таки предусматривающий наказание. Это — дисквалификация сроком «максимум два года» (иными словами, фактически истекающая в ближайшие месяцы) без аннулирования каких-либо результатов.

Алексей Доспехов