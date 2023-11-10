Суд не удовлетворил жалобу управляющей компании «Рудгормаша» на включение в реестр 800 млн рублей долга

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО УК «Рудгормаш» (управляющая компания одноименного воронежского машиностроительного холдинга Анатолия Чекменева) в удовлетворении жалобы на определение арбитражного суда региона от 11 июля, которым в реестр требований кредиторов компании были включены требования ЗАО «УГМК-Рудгормаш» в размере 798,8 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Речь идет о задолженности, сформировавшейся из-за неисполненного договора подряда от 2011 года на сумму 827,65 млн руб. В 2014–2015 годах «УГМК-Рудгормаш» выполнило работы, но управляющая компания оплатила лишь 28,87 млн руб.

Этим летом право требования задолженности в размере 798,8 млн руб. дважды выставляли на аукционы в рамках банкротства «УГМК-Рудгормаш» (сначала — без дисконта, затем — по начальной цене в 718 млн руб.). По данным «Федресурса», эти торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. В конце сентября были объявлены новые торги с начальной ценой 718,9 млн руб. Заявки на участие в них принимаются до 11 декабря.

Процедура наблюдения в отношении ООО «УК "Рудгормаш"» была введена 1 февраля 2023 года. Сумма задолженности перед кредиторами на октябрь 2022-го составляла 1,3 млрд руб.

У ЗАО «УГМК-Рудгормаш» накопилось 319 млн руб. долгов. Они возникли еще восемь лет назад из-за недоимок по налогам и обязательным платежам в бюджет. Как считают налоговики, в ходе деятельности компании реализовывалась схема, при которой на ООО «УК "Рудгормаш"» выводилась прибыль, тогда как долги перед контрагентами оставались в ЗАО «УГМК-Рудгормаш», которое впоследствии было обанкрочено.

В деле о банкротстве ЗАО арбитражный суд Воронежской области решил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего держателя 80% акций компании Марию Герасимову и экс-гендиректора Аркадия Можаитова (бывшего вице-губернатора эпохи Владимира Кулакова). Однако господин Можаитов не согласился с этим решением и попытался его обжаловать. 3 февраля 2023 года он скончался на 68-м году жизни.

Подробнее о споре читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги».

Алина Морозова

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