Блинкен: в войне с Израилем погибло слишком много палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в результате войны Израиля с палестинским движением «Хамас» слишком много палестинцев были убиты и пострадали. Он отметил, что Израилю нужно сделать больше для минимизации ущерба палестинскому гражданскому населению, передает CNN. По данным Минздрава Газы, число погибших от израильских ударов превысило 11 тыс., пострадали более 27,4 тыс. человек.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им (палестинцам.— "Ъ") вреда и максимально увеличить помощь, которая им оказывается. С этой целью мы продолжим обсуждать с Израилем конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения этих целей»,— сказал госсекретарь на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам турне, в ходе которого он посетил Израиль, Иорданию, Западный берег реки Иордан, Турцию, Ирак, Японию и Южную Корею.

При этом господин Блинкен похвалил Израиль за согласие на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа и создание коридоров для эвакуации мирных жителей из северных районов анклава.

В ходе пресс-конференции госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США выступают против насильственного перемещения палестинцев из Газы, а также использования анклава в качестве платформы для проведения террористических атак против Израиля. Вашингтон поддерживает палестинское управление в анклаве, заявил господин Блинкен. В то же время госсекретарь в очередной раз не поддержал прекращение огня в Газе, потому что это, по его мнению, приведет к неприемлемому результату.

Ранее сегодня, 10 ноября, CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена получила предупреждение от американских дипломатов на Ближнем Востоке, что поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений Вашингтона с арабскими странами. По информации Politico, некоторые сотрудники Госдепартамента США настаивали, что администрация американского президента должна быть готова публично критиковать действия Израиля.

Подробнее о реакции мирового сообщества на войну Израиля и «Хамаса» — в публикации «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Эрдни Кагалтынов