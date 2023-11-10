CNN: дипломаты предупредили Байдена, что США проигрывают информационную войну на Ближнем Востоке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Leah Milli, Reuters Джо Байден

Фото: Leah Milli, Reuters

Администрация президента США Джо Байдена получила предупреждение от американских дипломатов на Ближнем Востоке, что поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений Вашингтона с арабскими странами, сообщил CNN со ссылкой на дипломатические телеграммы, поступившие в распоряжение телеканала. В телеграмме говорится, что США из-за своей позиции могут «потерять арабское общество на целое поколение».

В письме, которое было направлено в администрацию американского президента из посольства США в Омане, говорится, что в арабском мире поддержка, которую Вашингтон оказывает Израилю, может расцениваться как военные преступления. «Мы сильно проигрываем в информационном поле», — предупредили дипломаты. CNN отмечает, что аналогичное письмо американские дипломаты в Омане направили также в Совет национальной безопасности США и ФБР.

Другая телеграмма, поступившая в распоряжение CNN, была направлена из посольства США в Каире. Письмо содержало комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение Байдена по отношению к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

США выразили поддержку Израилю в войне против радикального палестинского движения «Хамас», которая продолжается с 7 октября. 18 октября Джо Байден прибыл в Тель-Авив, где объявил о планах предоставить израильской армии «беспрецедентный пакет помощи». В том числе, по его словам, планируется обеспечить всем необходимым израильскую систему ПВО «Железный купол». Однако, по информации Politico, некоторые сотрудники Госдепартамента США настаивали, что администрация американского президента должна также быть готова публично критиковать действия Израиля.

Подробнее о международном обсуждении войны на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».