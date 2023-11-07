Politico: сотрудники Госдепа США недовольны политикой Байдена по Израилю

Сотрудники Госдепартамента США выступили с резкой критикой действий администрации американского президента Джо Байдена в войне Израиля с палестинским движением «Хамас». Американские дипломаты, в частности, настаивают на том, что США должны быть готовы публично критиковать действия Израиля, следует из меморандума, который есть в распоряжении Politico.

Меморандум представляет собой послание дипломатов, особенно среднего и низшего звена, сообщает издание со ссылкой на несколько источников в Госдепе. Помимо возможности публичной критики действий Израиля сотрудники Госдепа требуют от администрации Джо Байдена поддержать прекращение огня в секторе Газа.

«Мы должны публично критиковать нарушения Израилем международных норм, такие как неспособность ограничить наступательные операции законными военными целями. Когда Израиль поддерживает насилие со стороны поселенцев и незаконный захват земель или применяет чрезмерную силу против палестинцев, мы должны публично заявить, что это противоречит нашим американским ценностям, чтобы Израиль не действовал безнаказанно»,— говорится в послании.

Издание уточняет, что меморандум помечен как «конфиденциальный, но несекретный». В документе не указано, сколько человек его подписали, сообщает Politico. В издании добавили, что в Госдепартаменте давно существует механизм анонимных жалоб на политику администрации США с помощью так называемого «канала несогласия».

Собеседник издания в Госдепе заявил, что авторы послания — два дипломата среднего звена, работавшие на Ближнем Востоке. В меморандуме, в частности, говорится, что Израиль имеет право добиваться справедливости в отношении боевиков «Хамас», но число жертв, которое принесла война неприемлемо. В заявлении говорится, что США должны призвать к ответственности и «Хамас», и Израиль.

Белый дом официально выступает против прекращения огня в секторе Газа и предлагает вместо этого делать «паузы» для доставки гуманитарной помощи. США дважды выступали против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня. При этом по информации ряда СМИ, США используют непубличные каналы, чтобы добиться от Израиля уменьшения жертв среди мирного населения Газы.

Подробнее о позиции США в войне «Хамаса» и Израиля — в материале «США и “Хезболла” обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов