В Великобритании программу военной подготовки прошли 30 тыс. украинских рекрутов

С июня 2022 года более 30 тыс. новобранцев из Украины прошли в Великобритании программу по подготовке военных, сообщила пресс-служба британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

В пресс-релизе уточняется, что обучение рекрутов из Украины военному делу организовано в Великобритании в рамках операции Interflex. Целью операции была подготовка с июня 2022 до конца 2023 года 30 тыс. военнослужащих для Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что программа предусматривает обучение добровольцев, вступающих в ряды ВСУ и не имеющих практически никакого опыта военной службы, навыкам, необходимым для выживания и эффективного ведения боевых действий на передовой. К реализации программы привлечены Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Австралия. Сегодня, 10 ноября, к операции присоединилась Румыния, сообщила пресс-служба.

Программа по обучению украинских рекрутов в Великобритании была запушена в 2014 году. За все время обучение прошли 52 тыс. военнослужащих. Помимо Великобритании подготовкой военных для ВСУ также занимается Евросоюз. Ранее сегодня госагентство «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщило, что тренировочная миссия ЕС подготовила для Украины 30 тыс. военных, планируется подготовить еще 10 тыс. ЕС официально об этом не сообщал. 30 сентября глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель заявил, что более 27 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение в рамках тренировочной миссии ЕС.

Помимо Евросоюза украинских военных также обучают США и НАТО. Согласно утекшим в интернет документам Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс занимались подготовкой 9 из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении.

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